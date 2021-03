Serie A: Juventus-Lazio 3-1

Pubblicità

Juventus batte Lazio 3-1 (1-1) LA CRONACA in uno degli anticipi della 26/a giornata del campionato di serie A. Queste le reti: nel pt 14′ Correa, 38′ Rabiot; nel st 12′ e 15′ (rigore).Tre gol in cinque giorni, così Alvaro Morata è tornato e si sta riprendendo la Juve. Decisivo contro lo Spezia, superlativo nel 3-1 contro la Lazio: con un assist per il pareggio Rabiot e una doppietta nella ripresa, lo spagnolo ha permesso la rimonta dopo lo svantaggio firmato Correa. I biancocelesti durano solo un tempo, poi si fanno male da soli e ora la zona Champions rischia di allontanarsi ulteriormente. La Juve, invece, si riporta nuovamente a un punto dal Milan e a sette dall’Inter, in attesa delle gare delle milanesi. Pirlo ha lasciato a riposo Ronaldo: l’indiscrezione trapelata nel pomeriggio trova conferme nelle scelte ufficiali del tecnico, che concede un turno di stop al portoghese anche perché è ormai imminente l’appuntamento di martedì con il Porto.

61′ GOL! JUVENTUS-Lazio 3-1! Rete di Morata. L’attaccante spagnolo, freddo dal dischetto, batte Reina e realizza la personale doppietta. Uno-due terribile dei bianconeri.58′ GOL! JUVENTUS-Lazio 2-1! Rete di Morata. Ripartenza fantastica di Chiesa che si sposta velocemente palla al piede dal centrocampo fino al limite dell’area servendo Morata. Lo spagnolo penetra in area e calcia potentemente sul primo palo non lasciando scampo a Reina. La Juventus è meritamente in vantaggio.40′ GOL! JUVENTUS-Lazio 1-1! Rete di Rabiot. Morata effettua un passaggio filtrante in area per Rabiot. Il francese calcia potentemente sul primo palo da posizione defilata infilando Reina. L’estremo difensore spagnolo della Lazio si fa sorprendere dalla traiettoria beffarda del tiro del centrocampista della Juventus.15′ GOL! Juventus-LAZIO 0-1! Rete di Correa. Kulusevski regala palla a Correa ai trenta metri. L’argentino, arrivato al limite dell’area, punta Demiral e lo dribbla concludendo rasoterra sul primo palo e beffando Szczesny.







