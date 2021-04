Serie A: la Juventus rischia a Bergamo, l’Atalanta è favorita

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 16 APR – Si può puntare al secondo posto, ma anche scivolare ai margini della zona Champions: la sfida di domenica prossima tra Atalanta e Juventus potrebbe avere riflessi pesantissimi sulle due squadre, che fra un mese torneranno peraltro a incrociare i guantoni nella finale della Coppa Italia. Gli analisti di Snai confezionano un pronostico equilibrato per il match del Gewiss Stadium, ma concedono all’Atalanta un leggero favore: il segno ‘1’ bergamasco si gioca a 2,45, contro il ‘2’ bianconero a 2,75. Una differenza esigua, ma significativa, che fa leva sia sul momento di forma delle contendenti che sul bilancio recente negli scontri diretti: nelle ultime tre stagioni, compresa la presente, la Juventus ha vinto solo una volta in sei partite, per il resto si contano una vittoria fragorosa dell’ Atalanta in Coppa Italia (3-0) e ben quattro pareggi. L’altro match di cartello della 31/a giornata è quello tra Napoli e Inter, in campo al Maradona domenica sera. Per i nerazzurri, si tratta di uno degli ultimi snodi davvero insidiosi sulla via dello scudetto, anche se il pronostico Snai è dalla loro parte: il ‘2’, che darebbe agli uomini di Conte la 12/a vittoria consecutiva, viaggia infatti a 2,30, al di sotto dell’ ‘1’ partenopeo, dato a 3,05. A 3,50 il pareggio. (ANSA).







