Serie A: la lotta Champions infiamma l’ultima giornata

(ANSA) – ROMA, 21 MAG – Dalla lotta scudetto al rischio di mancare anche il quarto posto: in poche settimane è mutato radicalmente l’orizzonte del Milan, che si gioca domenica sera la zona Champions nella difficile sfida di Bergamo. Il pronostico Snai si mantiene in equilibrio su un filo sottilissimo: il segno ‘1’ nerazzurro è a 2,40, il successo rossonero è praticamente sulla stessa linea, a 2,45, l’ipotesi pareggio vale 3,90. La partita si annuncia pirotecnica: per questo Over e Goal scendono rispettivamente 1,38 e 1,35. Parecchie le bocche da fuoco atalantine: le reti di Muriel e Zapata valgono 2,50, Malinovskyi e Ilicic sono a 3,00. Il Milan risponde con Rebic a 2,75 e Leao a 3,00. Il Napoli ha messo a segno una magnifica rimonta Champions. Per completare l’opera, serve il successo interno contro il Verona, che all’andata diede un dispiacere a Gattuso, vincendo 3-1. Su Snai l’1 azzurro domenica è quasi scontato, a 1,18. Il ritorno alla vittoria del Verona sarebbe una sorpresa da 11 volte la posta. Improbabile anche il pari, a 6,75. A dir poco probabile anche la vittoria della Juventus a Bologna, a 1,21, mentre l’1 rossoblù sale fino a 10 e la ‘X’ a 6,25. Lotta per un posto in Europa anche la Roma, ma in questo caso si tratta del più modesto traguardo della Conference League. I giallorossi devono difendere il settimo posto dal Sassuolo, evitando sorprese in casa dello Spezia. Il ‘2’ romanista vale solo 1,53, i tre punti dello Spezia 4,75. Dal canto suo, il Sassuolo per sperare deve battere al Mapei la Lazio, già sicura di un posto in Europa League. La differenza di motivazioni pesa sulle quote, favorevoli ai neroverdi: ‘1’ a 1,87, ‘2’ a 3,25. L’Inter a 1,37 con un’Udinese calata nel finale di campionato e data a 6,50. Torino favorito (1,87) contro il Benevento (3,75) in un match ormai depotenziato dalla matematica retrocessione degli ospiti. Domani Cagliari e Genoa festeggiano insieme la salvezza: pronostico per i sardi, a 2,00, vittoria dei liguri a 3,55. (ANSA).







