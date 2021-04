Serie A LIVE in campo Napoli Lazio 0-0 FOTO

Pubblicità

Pubblicità

In campo dalle 20:45 Napoli-Lazio DIRETTA LIVE e FOTO per il posticipo della 32esima giornata di Serie A

Così’ alla vigilia

“Con il Napoli è per noi un importante esame di maturità per la classifica attuale, che ci vede nuovamente in alto dopo queste ultime cinque vittorie consecutive”. Lo ha detto il vice allenatore della Lazio Massimiliano Farris presentando ai microfoni di Lazio Style Channel la sfida in casa del Napoli. “Ci attende uno scontro diretto, sarà importante dare continuità agli ultimi risultati attraverso la prestazione, l’obiettivo è fare punti – ha proseguito Farris, che sui possibili recuperi biancocelesti ha precisato: “Nell’allenamento abbiamo valutato i piccoli acciacchi e la disponibilità dei ragazzi. La gestione delle energie in questo momento è secondaria: c’è questa partita, chi sta bene e ha recuperato dopo le fatiche con il Benevento sarà a disposizione, forse a gara in corso potremo effettuare delle valutazioni. Chi ha le energie dovrà dare tutto in campo per poi recuperare in vista del confronto con il Milan. Ora occorre focalizzarsi solo su una partita alla volta”. A rischio ci sono Immobile, Luis Alberto, Leiva e Lulic.

Tino Gattuso si gioca il tutto per tutto. Vuole battere la Lazio per chiudere la porta a un avversario diretto nella lotta per agguantare una delle prime quattro posizioni di classifica, quelle che valgono la qualificazione alla Champions League del prossimo anno, e per continuare al tempo stesso a inseguire le squadre che stanno davanti. Il campionato del Napoli è davvero a un crocevia, un punto di non ritorno. Una battuta d’arresto con i biancocelesti, domani sera in posticipo al ‘Maradona’, rappresenterebbe una frenata molto pericolosa. Gattuso lo sa e nelle ultime ore ha spronato in allenamento i suoi giocatori a dare tutto con convinzione e forza d’animo. Ma il tecnico ha anche approfonditamente preparato la gara sul piano tattico perché teme le capacità dell’avversaria e sa bene che la Lazio è difficile da mettere sotto. Per il Napoli si tratta dell’ultimo appuntamento con una diretta concorrente in classifica.







Go to Source

Tweet Share Pinterest