Serie A: Parma-Milan

In campo dalle 18 Parma-Milan per il secondo anticipo del sabato della 30esima giornata di Serie A RISULTATI in DIRETTA

Così alla vigilia

Pioli e il futuro: “Sto bene al Milan, voglio la Champions’ – “Restare al Milan? Sto bene qua, con il club, con la proprietà. C’è grande sintonia con l’area tecnica. Vogliamo riportare il Milan nella normalità ed è l’Europa che conta, stiamo lavorando insieme per questo obiettivo. Sentirmi bene mi aiuta a migliorare i giocatori”: il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Parma, risponde così sulla possibilità di restare sulla panchina rossonera. Il focus al Milan è il ritorno in Champions League e c’è massima concentrazione anche tra i giocatori che sono al centro di lunghe trattative per il rinnovo, Calhanoglu e in particolare Donnarumma. “Io vedo tutti i miei giocatori molto sereni e concentrati. E’ normale – spiega Pioli – che quando ci sono delle trattative bisogna aspettare il risultato finale, ma all’interno del gruppo pensiamo tutti a una sola cosa: vincere la partita di domani”.

“Mai parlato di ‘scudetto’ obiettivo 80 punti” – “Non abbiamo mai parlato di scudetto, lo avete fatto voi. Noi siamo concentrati sul campo. Le parole se le portano il vento”: così il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Parma e con 11 punti di distacco sull’Inter capolista, ribadisce quali sono sempre stati gli obiettivi della squadra rossonera. Ora per il Milan la speranza è “mantenere la media punti tenuta finora” per così chiudere la stagione “a 80 punti che ci permetterebbe di arrivare tra le prime quattro in classifica”. E sul recente dibattito sull’importanza di vincere giocando bene, Pioli è pragmatico: “Ogni squadra ha la sua identità. La cosa più importante è giocare un calcio che si adatti alle caratteristiche della squadra. Cerchiamo di giocare bene per arrivare alla vittoria che è la cosa principale e ognuno ci arriva come meglio crede. So che i miei giocatori si sentono bene con il nostro modo di giocare”.







