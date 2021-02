Serie A: Roma-Milan, big-match di alta classifica

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 26 FEB – Archiviata la qualificazione agli ottavi di Europa League, Roma e Milan si sfidano nel big match della 24esima di campionato in uno scontro di alta classifica. Entrambe hanno rallentato, i rossoneri hanno perso il primo posto in classifica allungando la distanza dall’Inter capolista a 4 punti; i giallorossi,dopoil pareggio con il Benevento, sono scivolati al quarto posto, a un punto dalla Juventus terza. La sfida dirà dunque molto sulle ambizioni di entrambe e, per gli esperti di Sisal Matchpoint, è molto incerta: la squadra di Fonseca è favorita, a 2.40, di poco indietro il Milan, a 2.90, il pareggio è a 3.40. Ibrahimovic è a secco di reti da due giornate, proprio il suo è il goal più probabile, a 2.50, tra i giallorossi spicca il nome di Borja Mayoral, a 2.75, ma occhio anche a Dzeko: anche la sua rete è a 2.75. L’Inter punta all’allungo in testa alla classifica con la quarta vittoria consecutiva, i nerazzurri però trovano una delle squadre più in forma del campionato, il Genoa rinato dopo la cura Ballardini. La vittoria interista non sembra in discussione, a 1.20, il blitz a San Siro dei rossoblù sembra difficile, a 13.00, il pareggio vale 7.00. Il Genoa ha la miglior difesa del campionato, nelle ultime dieci ha subito appena 7 gol, ma con il Lukaku visto nelle ultime gare i nerazzurri non avranno problemi a trovare il goal, la rete del belga è a 1.44. La Juventus va a Verona da favorita, a 1.57, la vittoria dei padroni di casa sale a 6.00, il pareggio vale 4.00. Atalanta e Lazio si rituffano in campionato e affrontano rispettivamente Sampdoria e Bologna. I nerazzurri conducono a 1.67 contro il 5.00 dei blucerchiati e il 4.00 del pareggio, anche la Lazio è favorita nella trasferta di Bologna, a 2.00, il successo dei rossoblù sale a 3.60, stessa quota per il pareggio. Derby campano delicatissimo per il Napoli di Gattuso, sempre più in bilico dopo l’eliminazione dall’Europa League, gli azzurri ospitano il Benevento, capace di fermare la Romanella scorsa giornata. Per la squadra di Gattuso non sarà facile ma parte favorita, a 1.40, a 7.50 il successo dei giallorossi, il pareggio vale 5.00. Gli scommettitori credono nella vittoria napoletana, il 90% ha scelto il segno 1 nel match. (ANSA).







