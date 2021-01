Serie A: Roma-Verona Le formazioni

Pubblicità

Sierie A: in campo domenica Roma-Verona LA DIRETTA alle 20,45Il Verona non è l’unico ostacolo che la Roma deve superare. C’è da recuperare serenità perché al sorriso di El Shaarawy, tornato a varcare i cancelli di Trigoria dopo aver rescisso con lo Shanghai e firmato per i giallorossi, si contrappone il volto scuro di Edin Dzeko, pronto nuovamente ad accomodarsi in tribuna. Il gelo con Paulo Fonseca – sfumato lo scambio con l’Inter – resta: e il tecnico sulla questione evidentemente spinosa taglia corto. “Ci sono state tante speculazioni. E’ una questione di cui non voglio parlare, vedremo la prossima settimana” si è limitato a dire. Un rimandare che tutto sembra fuorché un’apertura, come se l’allenatore intanto volesse aspettare lunedì (ultimo giorno di mercato) per capire se il bosniaco sarà ancora un calciatore della Roma. Lo scambio con l’Inter è ormai saltato e la sensazione è che dalla prossima settimana la dirigenza (Fienga e Pinto soprattutto) debbano mettersi al lavoro per ricucire uno strappo nato nell’immediato post partita con lo Spezia di Coppa Italia. Dunque per il momento il capitano designato resta Lorenzo Pellegrini, ma su un aspetto Fonseca sembra certo: il caso Dzeko non avrà e non ha avuto ripercussioni sulla squadra. ù “La scorsa partita di campionato dice tutto a riguardo” ha commentato il portoghese, entusiasta invece per l’arrivo di El Shaarawy: “Conosce bene il calcio italiano ed è importante. Inoltre ama la Roma e ha caratteristiche che possono aiutarci”.Probabili formazioni di Roma-Verona.Roma (3-4-2-1): 87 Mirante; 23 G.Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 17 Veretout, 14 Villar, 37 Spinazzola; 7 Lo.Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 31 Mayoral (13 Pau Lopez, 87 Fuzato, 5 J.Jesus, 33 B.Peres, 24 Kumbulla, 4 Cristante, 18 Santon, 61 Calafiori, 42 Diawara, 57 Providence, 31 C.Perez, 58 Tall). All.: P.Fonseca. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cristante, Ibanez, Lo.Pellegrini, B.Peres, Villar. Indisponibili: Dzeko, Fazio, Pastore, Pedro, Zaniolo.Verona (3-4-2-1): 1 Silvestri; 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 3 Dimarco; 5 Faraoni, 14 Ilic, 61 Tameze, 8 Lazovic; 20 Zaccagni, 7 Barak; 29 Kalinic. (22 Berardi, 25 Pandur, 13 Udogie, 17 Ceccherini,15 Cetin 6 Lovato, 16 Terraciano, 18 Cancelleri, 9 Salcedo, 11 Favilli, 92 Lasagna, 36 Amione, 90 Colley). All.: Juric. Squalificato: Magnani. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Sturaro, Veloso, Vieira.Arbitro: Piccinini di Forlì. Quote Snai: 1,65; 4,00; 5,00.







