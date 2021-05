Serie A: Sassuolo-Atalanta, Napoli-Cagliari DIRETTA

Pubblicità

Pubblicità

Le partite delle ore 15.Sassuolo-Atalanta 0-1 LA DIRETTANapoli-Cagliari 1-0 LA DIRETTABologna-Fiorentina 1-1 LA DIRETTALE RETIAL 33′ pt. GOL! Sassuolo-ATALANTA 0-1! Rete di Gosens. Filtrante di Malinovskiy, gran gol di Gosens che si allunga e da posizione defilata colpisce al volo alle spalle di Consigli.AL 32′ pt. GOL! BOLOGNA-Fiorentina 1-1! Rete di Palacio. Vignato si accentra e imbuca in area per Palacio. L’argentino fredda Dragowski col destro.AL 23′ pt. GOL! Bologna-FIORENTINA 0-1! Rigore di Vlahovic. Il n°9 si presenta sul dischetto e incrocia col mancino. Skorupski intuisce ma non può nulla.AL 14′ pt. GOL! NAPOLI-Cagliari 1-0! Rete di Osimhen. Insigne innesca Osimhen che protegge il pallone e di sinistro batte Cragno.Le formazioniSassuolo con il 4-2-3-1: Consigli – Muldur, Marlon, Chiriches, Kiriakopoulos – Locatelli, Obiang – Berardi, Traore, Boga – Defrel. A disp.: Pegolo, Ferrari, Peluso, Rogerio, Toljan, Lopez, Haraslin, Magnanelli, Bourabia, Ayhan, Djuricic, Raspadori.3-4-2-1 per l’Atalanta: Gollini – Toloi, Romero, Djimsiti – Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens – Malinovskiy, Pessina – Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Caldara, Sutalo, Palomino, Lammers, Maehle, Pasalic, Ilicic, Miranchuk, Kovalenko, Muriel.Napoli (4-2-3-1): Meret – Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj – Fabian Ruiz, Demme – Lozano, Zielinski, Insigne – Osimhen.Cagliari (3-5-1-1): Cragno – Ceppitelli, Godin, Carboni – Zappa, Nandez, Deiola, Duncan, Lykogiannis – Nainggolan – Pavoletti.Bologna: Skorupski – Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, De Silvestri – Svanberg, Soriano – Orsolini, Palacio, Vignato – Barrow.Fiorentina: Dragowski – Milenkovic, Pezzella, Caceres – Venuti, Amrabat, Pugar, Biraghi – Bonaventura, Ribery – Vlahovic.





Go to Source

Tweet Share Pinterest