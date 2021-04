Serie A: Sassuolo-Fiorentina 3-1

Pubblicità

Sassuolo batte Fiorentina 3-1 in un anticipo della 31/a giornata del campionato di serie A. LA CRONACA

Al 76′ GOL! SASSUOLO – Fiorentina 3-1! Rete di Maxime Lopez. Sugli sviluppi dell’angolo, il francese stoppa al limite e con un preciso diagonale mette la palla sul secondo palo dove Dragowski non puó arrivare. Al 63′ GOL! SASSUOLO – Fiorentina 2-1! Rete su Rigore di Domenico Berardi. La punta calcia nello stesso angolo del primo penalty ma questa volta rasoterra, Dragowski battezza il suo palo sinistro ed é spiazzato.Al 60′ GOL! SASSUOLO – Fiorentina 1-1! Rete su Rigore di Domenico Berardi. L’esterno con il sinistro manda il pallone sotto il sette, Dragowski intuisce ma non puó arrivare sulla perfetta conclusione del numero 25. Al 32′ GOL! Sassuolo – FIORENTINA 0-1! Rete di Giacomo Bonaventura. Contropiede guidato da Ribery, scarico per la mezzala che, dal limite, calcia di potenza sotto il sette dove Consigli non puó arrivare. Le formazioniSASSUOLO: 4-2-3-1 per De Zerbi che schiera Consigli – Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio – Obiang, Lopez – Traoré, Djuricic, Boga – Raspadori.FIORENTINA: 3-5-2 per Iachini, che opta per Dragowski – Milenkovic, Pezzella, Caceres – Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi – Ribery, Vlahovic.







