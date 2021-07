Serie B: domani il calendario, cerimonia a Ferrara

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Piazza Trento e Trieste di Ferrara ospiterà domani sera, alle 19, la cerimonia di presentazione del calendario della stagione 2021/2022 di serie B, organizzata dalla Spal e dalla Lega Serie B e che sarà trasmessa sui canali dei licenziatari ufficiali del campionato, Dazn, Helbiz Live e Sky Sport 24. La 90/a edizione del campionato cadetto comincerà sabato 21 agosto, con Opening Day venerdì 20, e si chiuderà venerdì 6 maggio 2022. Si gioca anche a Pasquetta lunedì 18 aprile e, quindi, il 25 aprile, sempre di lunedì. Confermato il format natalizio: si scenderà in campo per il boxing day il 26 dicembre, poi ancora il 29 dicembre. La sosta invernale è prevista dal 30 dicembre al 14 gennaio, mentre come richiesto in Assemblea sarà rispettata la sosta nazionali anche visti i numerosi gioca-tori convocati durante questi impegni. Gli infrasettimanali sono previsti martedì 21 settembre, giovedì 28 ottobre, martedì 30 novembre, martedì 1 marzo, martedì 15 marzo e martedì 5 aprile. I criteri utilizzati per la composizione del calendario sono i seguenti: negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte; non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra; in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa, un doppio incontro deve necessariamente essere in casa e l’altro in trasferta; le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B 2020/2021 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie B 2021/2022; per l’ultimo turno (38/a), le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno di Serie B 2020/2021 non possono incontrarsi nell’ultimo turno. (ANSA).







