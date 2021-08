Serie B femminile al via il 12 settembre

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 20 AGO – E’ stato presentato in esclusiva sugli account social della Divisione calcio femminile il calendario della Serie B 2021/2022. La stagione prenderà via il prossimo 12 settembre e si chiuderà domenica 22 maggio 2022. Presenti diverse società blasonate che hanno scritto la storia del calcio femminile italiano, oltre alla rappresentanza di due squadre isolane, Sassari Torres Femminile e A.s.d. Palermo. Il campionato si preannuncia più che mai equilibrato, vetrina per tante giovani calciatrici italiane emergenti. Spiccano nella prima giornata le sfide tra Brescia Calcio Femminile – Ravenna Women e San Marino Academy – Sassari Torres, oltre al ‘derby del Sud’ tra Pink Bari e A.s.d. Palermo. Turno casalingo, invece, per il Como, atteso dalla gara contro il Cittadella, e per il Tavagnacco che ospiterà il Cesena. Completano il quadro del primo turno Chievo Verona – Pro Sesto e Cortefranca – Roma Calcio Femminile. “Una Serie B tutta da scoprire, sicuramente equilibrata – commenta la presidente della Divisione calcio femminile, Ludovica Mantovani, – se si pensa che la scorsa stagione c’erano solo sette punti di distacco tra la terza e l’ottava posizione. Un campionato la cui mission diventa fondamentale per lo sviluppo delle giovani di talento”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest