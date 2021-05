Simone Inzaghi verso la panchina dell’Inter

Pubblicità

“Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti”. Lo fa sapere la Lazio in una nota relativa alla decisione di Simone Inzaghi di accettare la panchina dell’Inter.

Inzaghi saluta tifosi Lazio “chiudo meravigliosa avventura”- “Con grande emozione voglio informarvi che il 30 giugno si concluderà la mia meravigliosa avventura con la Lazio”. Simone Inzaghi saluta con una dichiarazione all’ANSA, i tifosi biancocelesti, ufficializzando la fine del suo rapporto con il club in vista di quello che appare l’ormai praticamente certo approdo all’Inter. “Ringrazio la società – prosegue – il presidente, i giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi splendidi 22 anni da giocatore e da allenatore. Abbiamo lottato e vinto insieme. Questi colori sono e resteranno per sempre nel mio cuore: il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima”.

Inter: Marotta, nuovo allenatore? Forse a breve – “Nuovo allenatore? A breve arriviamo. Ufficiosamente forse ce la facciamo”. Lo ha detto l’ad dell’Inter Beppe Marotta, intervistato durante “Lo sport che verrà”, evento organizzato dal Foglio Sportivo.







