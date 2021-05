Sostegni bis: Gravina “Governo ha accolto nostre richieste”

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 20 MAG – Il Governo ha approvato in Consiglio dei Ministri il cosiddetto decreto Sostegni-Bis nel quale sono inseriti oltre 35 milioni di euro di ristori per il mondo del calcio, in particolare quello professionistico di base e quello dilettantistico. Molto soddisfatto il presidente della Figc, Gabriele Gravina: “E’ un’ottima notizia per la quale ringrazio il Governo, in particolare il ministro dell’Economia e delle finanze Daniele Franco e la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali che hanno consentito l’accoglimento della quasi totalità delle nostre richieste, riconoscendo così la responsabilità e lo sforzo economico del nostro movimento, soprattutto quello di base, in un momento così difficile”. Nel decreto vengono riconosciuti sussidi attraverso un elenco dettagliato a tutte le categorie di Società, così come chiesto dal numero uno della Federcalcio, che hanno sostenuto costi ingenti per la sanificazione e per il rispetto delle procedure sanitarie necessarie a svolgere la pratica sportiva. “Si tratta finalmente di un aiuto concreto – continua Gravina – verso un mondo che ha contribuito in maniera determinante alla ripresa del Paese e che fino ad ora ha svolto la sua attività senza alcun contributo, fatta eccezione per quelli della Figc. Era un impegno che mi ero preso personalmente e che è stato mantenuto grazie alla credibilità nelle relazioni con le istituzioni, che riconoscono nella federazione un interlocutore serio”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest