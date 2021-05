Spagna: vincono Atletico e Real,sprint per il titolo

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 16 MAG – Un’incredibile ‘remuntada’ nel finale della partita contro l’Osasuna, andato in vantaggio a un quarto d’ora dalla fine con un gol dell’ex Crotone Budimir, permette all’Atletico Madrid di vincere per 2-1 e di rimanere in testa alla Liga, a una giornata dalla fine. A decidere la sfida sono state le reti di Lodi all’82’ e del ‘Pistolero’ Suarez all’88’. Nel contempo, visto che in Spagna le ultime due giornata del campionato si giocano in contemporanea, il Real Madrid ha vinto 1-0 sul campo dell’Athletic Bilbao, grazie a una prodezza di Nacho, ed è quindi ancora a -2 dai ‘cugini’. E’ invece definitivamente tagliato fuori dalla lotta per il titolo il Barcellona, sconfitto in casa per 2-1 dal Celta Vigo, nonostante il gol iniziale di Messi (“spero proprio che questa non sia stata la sua ultima partita al Camp Nou”, il commento di Jordi Alba) e ora scivolato a 7 punti dalla vetta. Quindi il titolo si deciderà nell’ultima giornata, allo sprint fra le due squadre di Madrid, che ora hanno 83 punti i biancorossi di Simeone e 81 i bianchi di Zidane . Il Real ospiterà al Bernabeu il Villarreal finalista di Europa League, mentre l’Atletico andrà a far visita al penultimo in classifica, il Valladolid del patron Ronaldo Fenomeno, ex ‘merengue’ rimasto affezionato al suo vecchio club, al quale ora cercherà di regalare un altro titolo vestendo però i panni del dirigente di un’altra società. (ANSA).







