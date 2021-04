Spezia: Italiano, con Crotone sarà una battaglia

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – GENOVA, 09 APR – “Questa partita è importante per noi, per dare un segnale importante alla classifica e per tornare a fare punti, ma è importante anche per il Crotone, perché crede nel miracolo: sono convinto che sarà una battaglia”. Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano presenta così la sfida salvezza che domani pomeriggio al Picco vedrà la sua squadra affrontare il Crotone: una vittoria potrebbe significare un allungo quasi decisivo in ottica salvezza. “La partita con la Lazio ci ha lasciato amarezza, perché potevamo portare a casa un punto importante, però penso che i ragazzi abbiano offerto una prestazione di grandissimo livello – spiega il tecnico – Il Crotone è una squadra che ha tanti punti di forza, anche se è fanalino di coda in questo momento si sta esprimendo bene e sta mettendo in difficoltà tutte le avversarie, e per questo noi dovremo cercare di affrontarla nel migliore dei modi, esprimendoci con attenzione e qualità”. Una sfida cui lo Spezia arriva con la rosa quasi al completo, eccezion fatta per i lungodegenti Saponara, Dell’Orco e Mattiello. “Siamo tanti, tutti spingono forte durante la settimana e mi mettono in difficoltà, e questo è l’ennesimo pre partita con tanti dubbi, con tanti ragazzi che meritano una maglia da titolare – dice Italiano -. Dobbiamo stare tutti uniti, adesso dobbiamo remare tutti forte dalla stessa parte”. In settimana, l’ennesimo gesto di affetto della tifoseria organizzata spezzina, che ha recapitato una lettera a mister e giocatori per spingerli a una vittoria che sarebbe fondamentale. “Più ci avviciniamo alla fine e maggiore è l’affetto e il calore della gente, so quanto ci tengono i nostri tifosi – dice Italiano -. Sappiamo che domani dobbiamo spingere forte, andremo in campo consapevoli di dare tutto anche per la nostra gente”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest