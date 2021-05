Spezia: Italiano, domani contro Samp sarà una finale

Pubblicità

(ANSA) – GENOVA, 11 MAG – “Una finale”. Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, non usa mezzi termini per presentare la sfida di domani sera al Ferraris contro la Sampdoria. Una partita che può essere decisiva per le sorti delle Aquile liguri, che non vincono dal 10 aprile scorso, e il cui ultimo successo esterno risale al 6 febbraio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il tecnico Vincenzo Italiano predica fiducia nei suoi. “Tutta la squadra vuole concludere la stagione con una gioia – dice – , stiamo lavorando duramente da mesi per agguantare una salvezza nella quale avrebbero creduto in pochi all’inizio del nostro cammino in Serie A. Quindi dobbiamo fare gli ultimi sforzi, perché il traguardo è vicino, ma dobbiamo ancora lottare con tutte le nostre forze per raggiungerlo. Ho fiducia nei miei ragazzi – sottolinea -, perché sono un gruppo che ha sempre saputo reagire dopo un ko, rialzando la testa a prescindere dall’avversario di turno. Così anche a Marassi cercheremo di proporre il nostro calcio, quello che ci ha portato a lottare per la salvezza”. Il tecnico siciliano si aspetta una partita difficile. “Sarà una vera e propria finale – ribadisce -, la Sampdoria ha già ottenuto la salvezza ma arriva dal ko contro l’Inter e sarà determinata a finire il campionato nel miglior modo possibile: servirà un atteggiamento differente a quello visto con il Napoli, e dovremo dare veramente tutto fin dai primi minuti per portare a casa i punti che possono valere una stagione intera. Toccherà a me fare le scelte migliori, e sono sicuro che chiunque scenderà in campo saprà dare il proprio contributo”. (ANSA).







