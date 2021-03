Sport: su Dazn storie campionesse che hanno accettato sfide

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 12 MAR – Dare visibilità ad atlete che hanno sfidato pregiudizi, paure e convenzioni, e quindi raccontare storie di donne che hanno accettato importanti sfide. E’ una delle ‘mission’ che, in occasione della Giornata mondiale delle donne e poi anche nelle settimane successive, si è data Dazn, che lancia e porta in piattaforma una serie di contenuti che raccontano storie di atlete e donne che hanno saputo fare la differenza. Il tutto per sottolineare che, nello sport come nella vita, molte sono le donne che hanno accettato una sfida e, grazie alla loro determinazione, hanno saputo far sentire il proprio peso e mostrare le proprie capacità. Così Si chiama #ChooseToChallenge il nuovo contenuto disponibile sulla piattaforma Dazn di streaming a partire da oggi, venerdì 12 marzo, con due episodi inediti. Verranno raccontate la storia di due campionesse del calibro di Megan Rapinoe e Amanda Nunes. La Rapinoe è la plurititolata calciatrice capitana della nazionale Usa, pioniera che nell’uguaglianza di genere nello sport e nel rispetto dei diritti civili vede il proprio obiettivo. Si batte da anni per questo, e sfrutta il proprio status di atleta e di fuoriclasse per far sentire la propria voce e per lanciare dei messaggi di protesta verso ogni forma di discriminazione. La brasiliana dello stato di Bahia Amanda Nunes è invece la prima donna a essere diventata campionessa Ufc. A lei Dazn dedica la parola “Coraggio”, lo stesso che l’ha portata a essersi conquistata la striscia di imbattibilità più lunga nella storia della Ufc ma anche quel coraggio che l’ha resa il primo fighter a fare coming out, portando avanti un messaggio forte, così come la Rapinoe, contro l’omofobia. (ANSA).







