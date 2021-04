Superlega, Giletti: ‘I big match sono così belli perché rari’

Pubblicità

Pubblicità

“Io ho origini biellesi e il pallone è sempre stata una fede, ma questa storia mi ricorda tanto quella di Fra Dolcino: lui venne bruciato vivo perché era un eretico, oggi si rischia, e si rischiava, di produrre uno scisma”: così il noto giornalista e conduttore tv Massimo Giletti, storico tifoso della Juventus, sulla questione Superlega.

“Mi disturba il fatto che io viva il calcio come sogno, ma il ‘Dio denaro’ lo sta distruggendo – ha continuato interpellato dall’ANSA – e cancellare il pathos e le emozioni da stadio provocherebbe danni incalcolabili per la nostra società”. Il volto di La7 se la prende però anche con l’operato dell’Uefa: “E’ paradossale che adesso diventino paladini dei più piccoli, al suo interno ci sono personaggi poco raccomandabili ed è un mondo opaco, non di certo trasparente – aggiunge Giletti – e ora ci sarà un braccio di ferro. O meglio, un braccio di rame…”.

“Se non altro, il tentativo di creazione di questa Superlega ha il merito di chiedere una maggior attenzione nella distribuzione del denaro: è stato messo a nudo ciò che non funziona”, osserva ancora Giletti, che sul futuro del calcio europeo non ha dubbi: “I campionati nazionali vanno preservati, però ci vorrebbe anche più spazio per le partite internazionali – spiega il giornalista dal cuore bianconero – perché è i grandi eventi sono vitali per lo sport. E’ proprio la loro rarità, però, a renderli così affascinanti. E’ bello che i big match ci siano una volta ogni tanto, così diventano storici, e penso per esempio a un Inter-Real Madrid. Altrimenti, si rischia troppo facilmente che la ‘B’ di Barcellona diventi la ‘B’ Bologna, ovviamente con tutto il rispetto per la formazione emiliana”.







Go to Source

Tweet Share Pinterest