Superlega: Uefa reintegra 9 club, deferiti Juve, Barca e Real

“Ho detto al Congresso Uefa che ci vuole un’organizzazione forte per ammettere di aver commesso un errore soprattutto in questi giorni di prova sui social media. Questi club hanno fatto proprio questo”. Il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, come si legge sul sito ufficiale della Confederazione, rende note le misure di reintegro per nove club (Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) fondatori della Superlega. “Juve, Barcellona e Real Madrid, che si sono rifiutati di rinunciare alla Superlega, invece, sono stati deferiti agli organi disciplinari competenti”. “Accettando i loro impegni e la volontà di riparare il disagio che hanno causato – le parole di Ceferin, pubblicate sul sito della Confederazione calcistica europea – l’Uefa vuole lasciarsi questo capitolo alle spalle e andare avanti con uno spirito positivo. Le misure annunciate sono significative, ma nessuna delle sanzioni finanziarie sarà trattenuta dall’Uefa. Saranno tutte reinvestite nel calcio giovanile e di base nelle comunità locali di tutta Europa, incluso il Regno Unito. Questi club hanno riconosciuto rapidamente i propri errori e agito per dimostrare il futuro impegno per il calcio europeo. Lo stesso non si può dire per i club che rimangono coinvolti nella cosiddetta ‘Superlega’ e l’Uefa tratterà successivamente con loro”. Ceferin si rivolge in questo caso a Juve, Barcellona e Real Madrid: nei loro confronti, l’Uefa si riserva “i diritti di intraprendere qualsiasi azione ritenga opportuna”. Dal momento che “quei club finora si sono rifiutati di rinunciare alla Superlega”. “La questione – conclude la nota – sarà dunque prontamente deferita agli organi disciplinari competenti”.







