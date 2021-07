Tokyo: Brasile calcio arriva senza portiere,positivo a Covid

Pubblicità

(ANSA) – TOKYO, 18 LUG – C’è un positivo anche nella nazionale di calcio del Brasile che si appresta a disputare il torneo olimpico. Infatti nel gruppo arrivato a Tokyo e che poi, dopo i controlli di rito e i tamponi (il tutto è durato ore), si è spostato a Yokohama, mancava uno dei portieri, Breno del Gremio. L’estremo difensore è infatti risultato positivo al Covid al test a cui è stato sottoposto prima di partire dalla Serbia, dove la Seleçao ha svolto l’ultima parte della preparazione, verso il Giappone. Così ora lo stesso Breno, che ha sintomi lievi, è rimasto in quarantena nel ritiro, mentre il ct André Jardine si ritrova con un giocatore in meno e non si sa se potrà sostituirlo. Nel gruppo mancava anche Malcom, ma solo perché è stato convocato all’ultimo momento, e si unirà ai compagni direttamente in Giappone. Il Brasile del calcio esordirà nel torneo dei Giochi giovedì 22 a Yokohama, dove affronterà la Germania, in una riedizione’ della sfida che, a Rio 2016, assegnò l’oro olimpico ai padroni di casa. Brasile-Germania a Yokohama è stata anche la sfida che ha assegnato il titolo mondiale del 2002. (ANSA).







