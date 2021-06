Tokyo: Calcio; Dani Alves sarà il fuoriquota del Brasile

Pubblicità

(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 17 GIU – Il ct della nazionale brasiliana Olimpica, André Jardine, ha reso nota la lista dei 18 convocati per il torneo di calcio dell’Olimpiade di Tokyo, in cui la Seleçao proverà a rivincere l’oro conquistato a Rio 2016. Fra loro non c’è Neymar, che pure avrebbe espresso il desiderio di esserci, mentre è presente il 38enne Dani Alves, ora al San Paolo dove sta recuperando da un infortunio a un ginocchio che gli ha impedito di essere chiamato per la Coppa America. Gli altri due fuoriquota del Brasile sono il 28enne difensore Diego Carlos del Siviglia e, come da tradizione, un portiere che è il 31enne Aderbar Santos dell’Athletico Paranaense. Nella lista dell’Olimpica del Brasile non ci sono ‘italiani’, sebbene nelle precedenti esibizioni fossero stati chiamati più volte il romanista Ibanez e il laziale Luiz Felipe. Ma ora, non avendo la certezza che i rispettivi club li mettessero a disposizione, Jardine ha preferito non chiamarli. Ci sono invece due ex della Fiorentina: Gerson, che ha vestito anche la maglia della Roma e ora è in procinto di trasferirsi al Marsiglia, e Pedro. Questi i convocati per i Giochi: – portieri: Santos (Ath. Paranaense), Brenno (Gremio). – difensori: Dani Alves (San Paolo), Gabriel Menino (Palmeiras), Guilherme Arana (Atletico Mineiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Nino (Fluminense), Diego Carlos (Siviglia). – centrocampisti: Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimaraes (Lione), Gerson (Flamengo), Claudinho (RB Bragantino), Matheus Henrique (Gremio). – attaccanti: Matheus Cunha (Hertha), Malcom (Zenit), Antony (Ajax), Paulinho (Bayer Leverkusen), Pedro (Flamengo). (ANSA).







