Toloi, Pronti e preparati per un grande Europeo

(ANSA) – FIRENZE, 05 GIU – ”La vittoria e la prestazione di ieri sera hanno dimostrato che siamo pronti e preparati per fare un grande Europeo”. E’ quanto ha dichiarato Rafael Toloi commentando dal ritiro di Coverciano il 4-0 ottenuto dall’Italia nella amichevole con la Repubblica Ceca anch’essa qualificata per la competizione continentale che comincerà il prossimo 11 giugno. ”E’ stato in test importante contro una squadra di qualità, abbiamo disputato una grande partita – ha proseguito il difensore dell’Atalanta di origini brasiliane – E trovo normale che ci sia tutto questo entusiasmo attorno alla Nazionale, stiamo bene, giochiamo un grande calcio, ora dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto finora”. Fra i punti di forza dell’Italia di Roberto Mancini è la difesa, appena un gol subito nelle ultime 12 gare: ”Dimostra che sappiamo difenderci bene – ha sorriso Toloi che con Jorginho e Emerson forma in azzurro la mini colonia di italobrasiliani – e quando dico questo mi riferisco a tutta la squadra, c’è grande collaborazione in campo e fuori, è un gruppo molto unito, che si aiuta. Già alla prima convocazione, due mesi fa, mi sono sentito subito bene”. Il fatto di far parte dei 26 per l’Europeo lo considera un premio alla propria crescita ma anche e soprattutto a quella della propria squadra: ”Sono qui grazie al lavoro dell’Atalanta fatto in questi anni. C’erano tanti giocatori che potevano far parte di questo gruppo, sono felice di essere stato scelto dal ct Mancini, è qualcosa di speciale per cui ho lavorato sempre al massimo. Farò di tutto per dare il mio contributo”. (ANSA).







