Tuchel, Lukaku avrà un grande impatto al Chelsea

(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Il manager del Chelsea, Thomas Tuchel, si aspetta che Romelu Lukaku abbia un “grande impatto” a Stamford Bridge, anche se il belga proveniente a caro prezzo dall’Inter non sarà disponibile per la gara d’esordio di domani contro il Crystal Palace. “Siamo felici di riavere Romelu nel club. Pensiamo che sia scelta eccellente per noi”, ha detto nella conferenza stampa alla vigilia della partita. Quanto al futuro di Tammy Abraham, inseguito dalla Roma di Jose Mourinho, il tedesco non si è sbilanciato: “Al momento la situazione è ferma. Nei prossimi giorni vedremo cosa succede, qual è il desiderio di Tammy e quali sono le possibilità”. “Lukaku ha la potenza, il fisico per aiutarci, ha l’esperienza, la personalità per avere un impatto enorme – ha proseguito Tuchel tornando a parlare del belga -. E allo stesso tempo è un ragazzo umile, un vero giocatore di squadra e tiene al Chelsea. Abbiamo avuto la sensazione che valesse la pena lottare per averlo e siamo felici che ora sia il nostro giocatore”. Lukaku, ha detto il tedesco, non basterà da solo a garantire il titolo al Chelsea, visto che City e Manchester United partono più avanti e hanno fatto comunque investimenti importanti. “Quando arrivi quarto, non sei il favorito nella prossima stagione, abbiamo delle lacune da colmare. Quando vedo il mercato e l’attività di City e United, non vedo perché dovrebbero essere peggiori. rispetto alla scorsa stagione, hanno migliorato le loro squadre”. (ANSA).







