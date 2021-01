Udinese, Gotti ‘con Spezia scontro diretto salvezza’

Pubblicità

(ANSA) – UDINE, 30 GEN – “La classifica dice che è uno scontro diretto, più diretto di così non si può, visto che i punti sono gli stessi. In settimana ho avuto l’impressione che la squadra fosse consapevole di questo”. Lo ha detto Luca Gotti alla vigilia della trasferta di La Spezia ai microfoni di Udinese Tv. “Non credo che l’astinenza dalla vittoria da nove gare pesi mentalmente – ha aggiunto -. E’ chiaro che infastidisce ma bisogna pensare che la classifica non è soddisfacente ed è quello che pesa di più”. Gotti è entusiasta dall’arrivo di Llorente: “E’ stato bello vederlo allenarsi con i nuovi compagni con grande positività e sinergia, è una persona che ti mette subito a tuo agio. Conosciamo le sue caratteristiche vista la sua esperienza ad alto livello ma non dimentichiamo che ha giocato poco in questo girone d’andata e l’ultima partita intera l’ha fatta nel gennaio dello scorso anno quindi diamogli il tempo giusto per tornare ad essere se stesso”. Parole al miele anche per Deulofeu, appena prelevato a titolo definitivo. “L’ho fatto giocare con l’Inter perché avevo avuto dei segnali molto positivi e devo dire che nelle due settimane passate ha avuto una crescita esponenziale, se lui prosegue così sicuramente sarà importantissimo per noi”. Grande rispetto per l’avversario di giornata: “Lo Spezia ha fatto un girone d’andata molto buono meritando tutti i punti che ha. Ha un’organizzazione di gioco che mi piace molto, è una squadra coraggiosa. Guardando a noi, i presupposti della gara di domani e della nostra squadra sono molto diversi da quella di andata”. (ANSA).







