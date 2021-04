Udinese: Gotti, obiettivo è archiviare il discorso salvezza

Pubblicità

(ANSA) – UDINE, 24 APR – “Archiviare il discorso salvezza è l’obiettivo che ci stiamo prefiggendo di raggiungere da qualche gara a questa parte, in modo da poter poi puntare a chi ci precede in classifica”. Lo ha affermato Luca Gotti, alle telecamere di Udinese Tv, alla vigilia della trasferta a Benevento. “La squadra in questi ultimi turni, che purtroppo hanno prodotto pochi punti, non mi è dispiaciuta dal punto di vista calcistico – ha aggiunto -, Quello che ci ha penalizzato oltremodo sono gli episodi e i dettagli: su questo aspetto domani non possiamo sbagliare, soprattutto sulla gestione degli episodi che avvengono all’interno delle due aree di rigore”. Quanto agli indisponibili, Gotti ha problemi in attacco: “Lunedì Nestorovski sarà visitato a Roma dal professor Mariani e da lì capiremo l’entità di questo infortunio. Llorente ha un piccolo problema, vedremo in queste ore se domani potrà dare il suo contributo in campo. Il lizza per un posto davanti anche Braaf: “È 18enne con indubbie qualità e potenzialità – sostiene Gotti -. Arriva qui e viene enfatizzato, per essere invece demonizzato dopo la partita di Bergamo e di nuovo enfatizzato dopo i 15′ di mercoledì col Cagliari. Chi lo vede lavorare tutti i giorni ha il compito di capire quali sono i momenti giusti in cui può esprimere al meglio le sue qualità”. Più che del Benevento, infatti, il tecnico per domani si preoccupa dei suoi: “Credo che a questo punto del campionato sia opportuno occuparci di quello che dobbiamo fare noi, gestendo meglio gli episodi come avveniva più facilmente all’inizio di questa stagione”. (ANSA).







