Udinese: Marino,arbitro?purtroppo accadono ancora certe cose

(ANSA) – ROMA, 02 MAG – “Sono arrabbiato perché l’Udinese ha fatto una grande gara e sono qui proprio per tutelarla. Sfugge a tutti che la punizione di Ronaldo che ha determinato il rigore era una punizione a favore nostro e che, invece, è stata concessa alla Juventus”. Dai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo dell’Udinese Pierpaolo Marino lascia trasparire tutta la propria rabbia dopo la rocambolesca rimonta juventina ai danni della sua squadra. “Sono un veterano purtroppo, o per fortuna, del campionato di Serie A – dice ancora Marino -, ma accadono ancora certe cose. Ci si aggrappa al mancato recupero del primo tempo per fare un baccano incredibile con Chiffi sperando di condizionarlo, e poi succede che a 7′ dalla fine prendi un rigore su una punizione fornita su un piatto d’argento a Cristiano Ronaldo, e vorrei farvi rivedere le immagini. È Cuadrado che fa fallo su Stryger, non l’inverso, mandatelo in onda. Sono molto nervoso per questo, abbiamo fatto una grande partita”. “Mi dite dell’ingenuità di De Paul (il ds si riferisce al mani sulla punizione che ha generato il rigore dell’1-1, ndr)? Io dico un’ingenuità di Chiffi, quello è un errore grossolano. E regalarlo alla Juve e a Cristiano Ronaldo non è una cosa che può passare inosservata”. (ANSA).







