Var in serie B, riprende formazione arbitrale

(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Il tema della Var in serie B è stato il primo punto all’ordine del giorno del Consiglio direttivo della Lega di serie B che si è svolto oggi in videoconferenza. E’ intervenuto il Project leader e Responsabile della Comunicazione istituzionale Figc-Aia Gianluca Rocchi il quale, invitato dal presidente Mauro Balata, ha illustrato il calendario per la formazione di tutto il corpo arbitrale propedeutica all’introduzione definitiva della tecnologia per i prossimi playoff/playout e quindi in tutta la stagione 2021/2022. Rocchi, nel comunicare che grazie al lavoro di questi mesi della Lega Serie B gli stadi attualmente partecipanti al torneo sono pronti a ospitare la sala Var e che per volontà della Federazione è stato istituito un ufficio unico Serie A-Serie B dove prevedere la medesima formazione e il medesimo supporto ai club dei due campionati, ha riferito al Consiglio la ripartenza della fase off-line dal 2 aprile fino al 9 maggio, ultima giornata di regular season, in un campo per ogni giornata. Sempre a maggio il training sarà ultimato in un raduno con alcune amichevoli test. A Sportilia infine, nel tradizionale ritiro estivo dell’Aia, saranno formati gli arbitri promossi dalla Lega Pro: a quel punto tutti i direttori di gara potranno essere disponibili per la designazione Var con la nuova stagione di Serie B 2021/2022. (ANSA).







