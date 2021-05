Venezia in serie A, bagno di folla a San Marco

Pubblicità

Bagno di folla per il Venezia calcio. I festeggiamenti per la raggiunta Serie A si sono sviluppati con un corteo lungo il Canal Grande per arrivare poi a San Marco. A bordo di un barcone tipico rosso (peàta) e scortati dalle remiere cittadine, i calciatori e lo staff hanno salutato la città. Attorno alle 16.30 sono arrivati in piazza San Marco, dove ad attenderli c’erano centinaia di tifosi. La piazza si é tinta di arancioneroverde per le foto di rito, prima del ritorno, in taxi, a piazzale Roma, da dove il club é partito per il palasport ‘Taliercio’.

Il presidente esulta, li amo come mia famiglia – “Essere qui è un momento unico della vita per questi ragazzi e anche per me, li amo come se fossero la mia famiglia, loro lo sanno”. Lo ha detto il presidente del Venezia, Duncan Niederauer, che in piazza San Marco, dopo aver ringraziato a uno a uno gli artefici del successo, si è lasciato andare al calore e agli abbracci dei tifosi per la promozione in serie A. Assieme a lui, il “Doge” Riccardo Bocalon, nato a pochi passi dallo stadio di Sant’Elena e goleador dell’ultimo minuto nel playoff contro il Cittadella: “Indescrivibile questo momento, rimarrà per sempre nella storia, non potevo chiedere di più” ha detto dopo essere stato portato in trionfo dai tifosi. Il tecnico artefice della promozione, Paolo Zanetti, durante i festeggiamenti è rimasto cauto sul futuro, visto che lo si dà corteggiato da club come Sampdoria e Udinese. “Lasciate perdere le voci – ha detto – dobbiamo parlare di altro, di programmare, le altre squadre arriveranno dopo. Intanto programmiamo, poi non voglio fare promesse che non posso mantenere, quando sarà il momento dirò cosa sarà”. E sulla festa “è una cosa incredibile, solo qui si può vivere una cosa del genere, abbiamo fatto una regata incredibile, sono emozionato per tutta la città e per tutti voi”.







