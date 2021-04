Zidane verso il ‘Clasico’: “Sergio Ramos non ci sarà”

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 09 APR – Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, alla vigilia del ‘Clasico’ di ritorno della Liga, parlando in conferenza stampa, ha riferito che “Sergio Ramos domani non sarà della partita”. “Spero possa rigiocarla questa partita. E’ un peccato che domani non sia in campo, ma spero resti nel Madrid”. Il centrale difensivo andaluso, 35 anni, ha giocato per 45 volte contro il Barcellona, ma è in scadenza e potrebbe lasciare la ‘Casa Real’ a fine stagione. Riguardo un altro big in odore di partenza, Leo Messi, Zidane è stato chiaro: “Non mi piacerebbe vedergli lasciare il Barcellona, spero resti, sta bene dov’è”. Infine, parlando del futuro e commentando le voci sull’eventuale arrivo di Kylian Mbappé a Madrid, il tecnico francese ha detto: “Ci conosciamo bene, non è un mio giocatore e dunque non posso dire nulla su di lui. Non so cosa vorrà fare in futuro, questo lo vedremo”. Riguardo un altro ‘millenial’ protagonista della settimana di Champions, il brasiliano Vinicius, che ha realizzato una doppietta per il Real Madrid nel match contro il Liverpool, Zidane ha sottolineato: “C’è molto rumore intorno a lui, si è parlato tanto delle sue gesta, ma deve rimanere tranquillo”. ‘Clasico’ decisivo per la Liga? “No e non ci penso, penseremo solo a dare il massimo”, le parole di ‘Zizou’. (ANSA).







