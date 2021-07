Maltempo in Lombardia: danni nel Comasco, una frana isola due frazioni a Blevio

Il maltempo nell’alta Lombardia non risparmia la provincia di Como. Danni per i violenti temporali con vento e grandine che si sono abbattuti nel pomeriggio di oggi, domenica 18 luglio, con particolare violenza. A Blevio, sulla sponda orientale del lago, i torrenti in piena hanno provocato frane che hanno isolato due frazioni a monte. E’ stata temporaneamente chiusa anche la ex statale 583 Lariana.

Piante cadute e allagamenti sono stati segnalati anche alla periferia di Como e nelle zone di Cantù e Olgiate Comasco: decine gli interventi dei vigili del fuoco. Fortunatamente non sono segnalate persone ferite.

La situazione più critica è a Blevio, dove intorno alle 17 si è staccata una frana nella zona di Capovico. I vigili del fuoco sono al lavoro per sgomberare tronchi, fango e alberi e liberare l’area. Al momento risulterebbero isolate due frazioni, Capovico e Sopravilla. Non ci sarebbero feriti ma tre famiglie sono state evacuate e alcuni box non sono agibili. I pompieri sono al lavoro anche per risalire all’odore di gas percepito da alcuni residenti, probabilmente legato al guasto di alcuni contatori a causa della frana.