Si distrae mentre spala la neve: si ritrova a tu per tu con un alce

Siamo a Eagle River, località a poco più di 20 km da Anchorage, Alaska. Sono circa le 8 di sera, Adrian MacKinnon è impegnato a spalare neve sul cortile di casa quando, all’improvviso, si accorge di non essere solo. Un giovane esemplare di alce maschio gli si para davanti e incuriosito cerca di avvicinarsi. L’uomo, colto di sorpresa dalla presenza del grande animale, ha un attimo di esitazione. Paralizzato dalla paura, Adrian indietreggia lentamente senza effettuare movimenti bruschi e senza mai staccare gli occhi dall’alce. “Il mio primo pensiero – ha raccontato MacKinnon – è stato quello di sollevare la pala e le braccia per sembrare più grande e spaventare l’alce. Subito dopo ho realizzato di avere una via di fuga alle spalle e ho preferito indietreggiare nel mio garage senza indurlo ad attaccarmi”. L’alce è rimasto sul vialetto per trenta minuti prima di proseguire la sua passeggiata notturna mentre una telecamera all’ingresso dell’abitazione ha immortalato l’incontro

