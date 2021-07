Giappone, in piene Olimpiadi il governo crolla nei sondaggi

Pubblicità

TOKYO – Il tifone Nepartak si avvicina a Tokyo e minaccia i Giochi, ma il Giappone è già scosso da una crisi di consenso politico senza precedenti verso il governo del premier Yoshihide Suga. Nel fine settimana, dopo la prima cerimonia inaugurale delle Olimpiadi senza pubblico, Nikkei e Tokyo Tv hanno svolto l’ultimo sondaggio per misurare il gradimento dell’esecutivo conservatore a evento iniziato. Il risultato è che i sostenitori del governo in Giappone sono crollati al 34%, record negativo dall’insediamento dello scorso settembre.

Consensi al 34%, i più bassi di sempre

Un dato così basso non ha precedenti nella storia nazionale. Mai il gabinetto Suga, subito in difficoltà nel fronteggiare il Covid e nell’accelerare le vaccinazioni, era scesa sotto il 40%. Nell’agosto di un anno fa, quando l’ex premier Shinzo Abe fu costretto a dimettersi all’indomani del rinvio di un anno delle Olimpiadi, il suo gradimento era superiore al 50%. Il crollo dei consensi di Suga, sempre più appeso ai dati dei contagi connessi con le Olimpiadi, fa suonare sempre più forte l’allarme per il potere nipponico. In ottobre si terranno le elezioni e la conferma di premier e governo appare ormai un’impresa quasi disperata. La stessa cerimonia inaugurale dei Giochi è stata boicottata da milioni di giapponesi: banditi dal nuovo stadio nazionale, hanno scelto di spegnare anche le televisioni.

I giapponesi hanno boicottato la cerimonia inaugurale

L’evento a Tokyo è stato seguito solo dal 56.4% dei telespettatori, audience più bassa di sempre. La cerimonia delle Olimpiadi giapponesi del 1964, aperte alla gente e in occasione delle quali le tivù nel Paese erano poco diffuse, furono comunque seguite dal 61,2% della nazione. Al crollo dei consensi verso il governo, reo secondo la maggioranza di non aver cancellato i Giochi per proteggere la popolazione dalla possibile importazione di varianti Covid dall’estero, corrisponde un costante aumento dei contagi a Tokyo. Domenica i nuovi infetti a Tokyo sono stati 1763, oltre 600 più di sabato.

Casi di Covid in aumento

Tra gli stranieri partecipanti alle Olimpiadi nelle ultime ore si registrano 16 nuovi infetti, tra cui 3 atleti. A indebolire il governo Suga, che domenica ha incontrato la governatrice della capitale per discutere misure anti-pandemia ancora più rigide, anche le voci di un suo cedimento al pressing del Cio. Nonostante a Tokyo viga il quarto stato di emergenza, il presidente del Comitato olimpiaco internazionale Thomas Bach preme per aprire almeno parzialmente le gare al pubblico. Giochi con stadi e palazzetti deserti e silenziosi, con gli sponsor in fuga, stanno lanciando ai mercati finanziari messaggi negativi. Per il governo di Hioshihide Suga vincere la scommessa olimpica appare sempre più difficile.





