Atalanta: L.Percassi,Gasperini incarna nostro spirito

(ANSA) – ROMA, 22 MAG – “Per migliorarci dobbiamo lavorare tutti i giorni e il nostro allenatore è la perfetta guida che rappresenta questo spirito fondato sul lavoro. Gasperini rimane alla guida anche per il futuro”. Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia dell’ultima giornata di campionato col Milan al posto del suo allenatore: “Con lui abbiamo un rapporto talmente importante che è da lui che riceviamo nuovi stimoli per ripartire ogni stagione. I risultati sono eclatanti: ci parliamo tutti i giorni, non è necessario farlo a fine stagione per fare i bilanci – precisa l’alto dirigente nerazzurro -. E’ come un matrimonio, quando si sta insieme si è tutti contenti e consapevoli. Paura che vada alla Juve? Ha un contratto fino al 2024: Gasperini in cuor suo sa bene quanto vale l’Atalanta…”. Quanto alla delusione per la finale di Coppa Italia, il figlio del presidente Antonio chiarisce la posizione del club: “Sono dispiaciuto di non averla vinta, ma la prossima stagione avremo la Champions a Bergamo davanti al nostro pubblico. Per noi i trofei sono questi, esserci qualificati per la terza volta consecutiva dopo aver terminato la corsa ai quarti col Psg e agli ottavi col Real Madrid – spiega -. Per il secondo posto l’Atalanta contro il Milan farà l’Atalanta. In questo seguiamo il mister. Quando mio padre ricomprò la società (nel 2010, ndr) il suo sogno era di fare dieci anni di fila in serie A: siamo una realtà medio-piccola, il secondo posto attuale ce lo siamo conquistato col lavoro ed è stata una fatica bestiale”. (ANSA).







