Iniesta rinnova, altri due anni con il Vissel Kobe

(ANSA) – TOKYO, 11 MAG – Andres Iniesta continuerà a giocare nel massimo campionato di calcio in Giappone, con la Vissel Kobe, per altri due anni. Lo ha annunciato, nel giorno del suo 37/esimo compleanno, il giocatore spagnolo – campione del Mondo con le Furie rosse nel 2010, e dal 2018 nel Paese del Sol Levante, dopo una militanza di 22 anni nel Barcellona. “Sono intenzionato a perseguire il progetto che abbiamo iniziato con questa squadra tre anni fa. La mia motivazione da allora non è cambiata”, ha detto in una conferenza online Iniesta, che in Giappone ha aiutato il Vissel a vincere la Coppa dell’Imperatore l’anno scorso, qualificando la squadra di Kobe per la prima volta nella Champions League asiatica. Considerato uno dei maggiori centrocampisti della sua generazione, oltre alla Coppa del Mondo in Sud Africa con la Spagna, Iniesta è stato uno dei protagonisti dei due titoli europei vinti dalla nazionale iberica nel 2008 e nel 2012, e di quattro Champions League e nove titoli della Lega spagnola con il club catalano. Il suo arrivo a Kobe, con un contratto triennale da 30 milioni di dollari a stagione, secondo la stampa nipponica, ha generato circa 100 milioni di fatturato per la squadra, tra vendite dei biglietti allo stadio e merchandising. La squadra è di proprietà del miliardario Hiroshi Mikitani, uno degli uomini più ricchi del Giappone e fondatore del sito di commercio online Rakuten. (ANSA).







