Olanda, altro striscione aereo per De Boer: “Fai giocare Malen”. Il ct: “In campo sempre con la squadra migliore”

AMSTERDAM – Ancora messaggi aerei per l’allenatore della nazionale olandese, Frank de Boer. Qualche giorno fa l’invito a schierare la squadra col 4-3-3 anziché il 5-3-2, domenica è arrivata la richiesta di far giocare dal 1′ Donyell Malen, attaccante del PSV. Questo alla vigilia dell’ultimo match del gruppo C che vedrà gli orange, già qualificati come primi agli ottavi, affrontare ad Amsterdam il fanalino di coda Macedonia del Nord, 0 punti.

De Boer: “Occhio sempre alla Germania”

“Sei così intelligente Frank? Non bluffare con Malen!”, il messaggio sullo striscione fatto recapitare al ct olandese via aerea. L’allenatore intanto ha parlato alla vigilia del match: “L’Italia finora è la Nazionale che mi ha fatto la migliore impressione. Dopo la vittoria di sabato, però, la Germania è di nuovo tra le favorite. I tedeschi col Portogallo hanno giocato una partita perfetta, forse la migliore gara del torneo finora”. Questo il pensiero di De Boer che poi si è soffermato su uno dei calciatori più importanti degli orange, Memphis Depay, passato ufficialmente ieri al Barcellona: “E’ un sollievo. Forse questo gli dà una spinta in più per giocare ancora meglio. Abbiamo bisogno di Memphis al top della forma. Se ha fin qui deluso le aspettative? Memphis è il primo a criticare se stesso o il modo in cui gioca e dice: ‘Posso fare meglio di quello che ho dimostrato finora’. E’ molto sicuro di sé e sa esattamente cosa vuole. E’ molto importante per il gruppo.” Infine sulla formazione che scenderà in campo, De Boer ha concluso: “Penso che ci sia abbastanza tempo tra questa partita e l’altra in arrivo, quindi possiamo giocare con le nostra miglior formazione, altrimenti ci sarebbe un periodo di riposo troppo lungo tra le partite”.

Angelovski: “Dovremo fare una partita perfetta”

“Se vogliamo fare un buon risultato, e ovviamente lo vogliamo, dovremo fare la partita perfetta”. Così commissario tecnico della Macedonia del Nord, Igor Angelovski, che sa bene che l’Olanda è un avversario nettamente superiore rispetto alla sua squadra, ma non ha alcuna intenzione di non tentare l’impresa. “Sappiamo benissimo contro chi giocheremo – ha spiegato Angelovski – una squadra che lotta per la vittoria finale”. L’allenatore macedone si è anche soffermato sulla formazione che manderà in campo anche se la sua nazionale è già matematicamente fuori da Euro2020: “Forse inizierò con lo stesso modulo del secondo tempo contro l’Ucraina. Tuttavia, la decisione finale verrà presa dopo l’allenamento”. Con Angelovski, in conferenza stampa, è intervenuto anche l’attaccante e capitano della Macedonia, Goran Pandev: “Sono felice di far parte di questa squadra che ha fatto la storia. Non vediamo l’ora che inizi questa partita contro l’Olanda. Vogliamo ottenere un risultato positivo”.





