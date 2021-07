Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 18 luglio: 3127 nuovi casi e 3 morti

Pubblicità

Sono 3.127 i nuovi casi e 3 le vittime di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano stati 3.121, i morti 13.

I contagi sono emersi da 165.269 tamponi eseguiti, tra antigenici e molecolari, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 244.797. Il tasso di positività è dell’1,9%, in aumento rispetto all’1,3% di ieri.

Più o meno stabili i numeri delle terapie intensive, in lieve calo rispetto a ieri: sono 156 i pazienti totali ricoverati in rianimazione, 6 meno di ieri. Mentre nei reparti ordinari sono aumentati i pazienti: 25 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.136 persone.

Dall’inizio della pandemia, le vittime infettate dal coronavirus sono state 127.867.

VALLE D’AOSTA

TRENTINO

ALTO ADIGE

PIEMONTE

VENETO

Sono 379 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Veneto, mentre non c’è stato alcun decesso rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero complessivo degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 428.550, quello delle vittime resta invariato a 11.629. Ancora in calo i numeri ospedalieri: i malati Covid ricoverati sono complessivamente 239 (+1), mentre scendono di un’unità nelle terapie intensive, 16. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 6.816 (+318).

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

In Emilia-Romagna non si registrano decessi da una settimana e prosegue il calo dei ricoverati, ma i contagi al Coronavirus sono in rialzo: nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati 266 sulla base di 13.203 tamponi: per trovare un dato simile bisogna risalire a maggio. Continua a preoccupare, in particolare, la provincia di Rimini che è di gran lunga quella con il maggior numero di contagi, 63. Dei nuovi contagiati 69 sono asintomatici e l’età media è ancora al di sotto dei 30 anni. I casi attivi sono 2.706. In terapia intensiva ci sono 13 pazienti (uno in meno di ieri), mentre negli altri reparti Covid ci sono 141 ricoverati (-4). La campagna vaccinale prosegue con oltre 4,5 milioni di dosi somministrate. Si avvicina il traguardo dei due milioni di persone che hanno completato il ciclo.

TOSCANA

In Toscana sono 243 i nuovi casi Covid (238 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 245.976 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 237.022 (96,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.879 tamponi molecolari e 4.311 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,4% è risultato positivo. Sono invece 4.229 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.056, +11,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 82 (2 in più rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 243 nuovi positivi odierni è di 28 anni circa (38% ha meno di 20 anni, 41% tra 20 e 39 anni, 16% tra 40 e 59 anni, 3% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

UMBRIA

Un ricoverato Covid in più negli ospedali dell’Umbria a fronte di una nuova impennata di nuovi casi giornalieri, 67 (contro i 30 di sabato), è il quadro delineato dai dati della pandemia sul sito della Regione. Rimane invece stabile a uno il numero dei pazienti in intensiva e ancora per un giorno non sono state segnalate nuove vittime. Non viene segnalato alcun nuovo guarito e gli attualmente positivi sono ora 753, 67 in più del giorno precedente. I tamponi analizzati sono stati 1.424 e 2.853 i test antigenici, con un tasso di positività in rialzo all’1,56 per cento (era 0,6 nelle 24 ore precedenti).

LAZIO

Oggi su quasi 7mila tamponi nel Lazio (-997) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 471 nuovi casi positivi (-29) e zero decessi (-2), mentre aumentano i ricoverati che sono 119 (+14) e le terapie intensive che sono 26 (+1). Quaranta i guariti dal Covid. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 2%. I casi a Roma città sono a quota 303.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 60 nuovi casi di ‘Covid-19’, il 4,1% rispetto ai 1.453 tamponi processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è sostanzialmente stabile rispetto al giorno precedente, quando era stato del 4%, con 53 nuovi casi su 1.309 tamponi, ma è cresciuto ancora il tasso di incidenza su 100 mila abitanti, passato in un giorno da 18,25 a 19,60. Lo si apprende dal primo bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi è salito a 104.312. Gli ultimi casi sono stati individuati 21 in provincia di Ancona, 12 in provincia di Macerata, 8 in quella di Pesaro-Urbino, 3 nel Fermano, 9 nel Piceno e 7 fuori regione. Questi casi comprendono 10 soggetti sintomatici, 23 contatti stretti con positivi, 18 contatti rilevati in ambiente domestico, 1 rilevato in ambiente di lavoro, 1 in ambiente di socialità e 3 extra regione; 4 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

Sono 244 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, su 6.929 tamponi molecolari. I tamponi antigenici sono 6.014. Nelle ultime 24 ore non si è verificato nessun decesso, ma un deceduto in precedenza è stato registrato ieri. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 10, due in meno di ieri. Dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da privati, ne sono occupati 175.

BASILICATA

Ci sono 12 nuovi contagi al Covid-19 in Basilicata, a fronte di 499 tamponi molecolari processati ieri. Lo fa sapere la task force regionale. Sempre ieri sono guarite 3 persone, tutte residenti in regione. Non si è registrato alcun decesso.

PUGLIA

Oggi domenica 18 luglio in Puglia sono stati registrati 70 casi su 3.692 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza in crescita a 1,89% pur nella peculiarità del week end. I nuovi positivi sono 26 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 11 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 3 nella provincia Bat e altrettanti nel Foggiano, 2 casi fuori regione e 3 di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.777.620 test e sono 1.758 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.196 e sono 245.779 i pazienti guariti.

CALABRIA

Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 39 i nuovi contagi registrati (su 1.733 tamponi effettuati), +35 guariti e 1 morto (per un totale di 1.237 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +3 attualmente positivi, +1 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive (per un totale di 4).

SICILIA

SARDEGNA

Salgono a 58.476 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 233 nuovi contagi (+43) su 2.534 tamponi eseguiti per un tasso di positività che sale al 9,1%. Non si registrano nuovi decessi (1.494 in totale). I ricoveri ospedalieri: 60 pazienti in area medica (+4 rispetto al report precedente) e 4 in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 1.735 le persone in isolamento domiciliare e 55.183 i guariti (+12). Sul territorio, dei 58.476 casi positivi complessivamente accertati, 15.697 (+162) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.929 (+36) nel Sud Sardegna, 5.228 (+13) a Oristano, 10.985 (+2) a Nuoro, 17.623 (+20) a Sassari.

