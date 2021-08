Coronavirus nel mondo: tutta la Spagna boccia il green pass

Pubblicità

Pubblicità

La pandemia ha ucciso almeno 4.314.196 persone in tutto il mondo dalla fine di dicembre 2019, su quasi 204 milioni di infezioni, secondo l’ultimo rapporto stabilito dall’AFP. Gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di morti (618.845), davanti a Brasile (565.748), India (429.179), Messico (245.476) e Perù (197.102).

Intanto la Fda americana è pronta a dare il via libera alla terza dose di vaccino anti Covid Pfizer o Moderna alle persone immunodepresse. Lo si apprende da indiscrezioni dei media. L’approvazione dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore. La notizia nella stesso giorno in cui le autorità sanitarie statunitensi hanno raccomandato il vaccino alle donne incinte , per cercare di arginare un preoccupante livello di ricoveri per le future mamme.

Anche Galizia boccia green pass, escluso in tutta la Spagna

La Galizia, regione nel nord della Spagna, ha dichiarato non valido il requisito di possesso del green pass per poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni in alcune zone della regione spagnola, l’ultima nel Paese iberico in cui la misura era ancora vigente. Con questa sentenza, infatti, l’obbligo del green pass rimane escluso in tutta la Spagna, dopo le precedenti decisioni dei tribunali di altri territori come l’Andalusia e la Cantabria. Secondo il tribunale regionale, il governo della Galizia non ha sottoposto correttamente alla valutazione dell’autorità giudiziaria l’ordinanza del 22 luglio scorso in cui introduceva il green pass obbligatorio in zone ad alto rischio di contagio. Requisito indispensabile in quanto si tratterebbe di una misura limitativa di diritti individuali.

New York, obbligo di vaccino per chi lavora in Borsa

La Borsa di New York richiederà dal 13 settembre che i broker siano vaccinati contro il Covid-19 per accedere al suo trading floor. I commercianti e altro personale che camminano in borsa devono essere completamente vaccinati entro il 13 settembre, a meno che non ci sia una contravvenzione medica o un’esenzione religiosa. Tutti gli insegnanti in California dovranno essere vaccinati contro il Covid-19 o sottoporsi a screening settimanali, ha annunciato il governatore, dove le infezioni sono in aumento.

Israele impone il lasciapassare sanitario anche ai bambini dai tre anni

Israele ha imposto il lasciapassare sanitario ai bambini di età superiore ai tre anni nell’ambito delle nuove restrizioni volte ad arginare la diffusione del coronavirus. Lo Stato ebraico ha messo in atto il 29 luglio il lasciapassare sanitario, denominato “bollino verde”, che in precedenza riguardava i bambini dai 12 anni in su.

Covid: in Messico 22.771 nuovi casi, picco massimo della pandemia

Il Messico ha registrato ieri, mercoledì 11 agosto, 22.711 nuove infezioni da Covid-19, l’aumento giornaliero massimo dell’intera pandemia, per un totale di 3.020.596 casi, oltre a 727 nuovi decessi. Il record raggiunto, a meta’ della terza ondata di contagi nel Paese, ha superato i 22.339 casi segnalati il 21 gennaio, quando si era raggiunto il picco massimo. Il Messico resta il quarto Paese al mondo con il maggior numero di morti per Covid-19, dietro Stati Uniti, Brasile e India, e il quindicesimo per numero di contagi confermati, secondo il conteggio della Johns Hopkins University.





Go to Source

Tweet Share Pinterest